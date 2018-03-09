Ефремов обматерил зрителей на спектакле в Самаре

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре. Как сообщили в Instagram возмущенные зрители, Ефремов вел себя вызывающе по отношению к залу и позволял себе нецензурные оскорбления.

Как сообщает РИА Новости, в Самарском театре оперы и балета 9 марта должна была пройти постановка «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Спектакль задержали почти на полчаса, а когда на сцене появились актеры, реплик Ефремова залу почти не было слышно.

Один из зрителей попросил актера говорить громче, а тот разозлился. После этого артист начал делать публике замечания, материться на зрителей.

«Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя. Такое ощущение, что ты на «Камеди клаб»: где выбрали жертву в первом ряду и весь спектакль над ней издеваются, а всем остальным весело», - написала Екатерина Дорофеева.

Она добавила, что Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели!»

Некоторые зрители предположили, что Ефремов был сильно пьян, отмечает Газета.ру