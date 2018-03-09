Ефремов о срыве спектакля в Самаре: «Не догоняют»

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов прокомментировал срыв спектакля с его участием в Самарском театре оперы и балета, о котором сообщили зрители.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что начало спектакля «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли задержали на полчаса, сам артист якобы был нетрезв - постоянно путал текст и обматерил зрителей.

«Якобы, вот и все. Якобы. Не догоняют», – сказал актер в комментарии «Говорит Москва».

Сообщалось также, что артист вышел из себя после просьбы зрителей «читать текст громче». Он начал оскорблять их, в том числе нецензурно. Многие ушли, не досидев до антракта, хотя билеты на постановку стоили 4-7 тысяч рублей, пишут «Известия».