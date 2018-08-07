ЕЕК проведет конференцию по предотвращению пожаров в Греции

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После разрушительных пожаров, разоривших греческую область Аттика, Центр по безопасности и противодействию кризисам Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) принял решение о проведении в Афинах конференции по проблемам разрешения подобных чрезвычайных ситуаций. Конференция запланирована на середину сентября 2018 года.

В ходе мероприятия участники проанализируют причины и последствия трагедии в Греции, а также разработают меры по противодействию и ликвидации последствий катастроф, осуществлению руководства в чрезвычайных ситуациях и обмену передовым опытом.

«Мы хотим принять участие в процессе формирования наиболее эффективной политики реагирования на такие ситуации в будущем и готовы внести свои рекомендации. Уроки, извлечённые из произошедшего в Греции, будут чрезвычайно ценны и востребованы по всему миру», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

В конференции примут участие международные эксперты, учёные, высокопоставленные должностные лица Греции, представители греческой полиции, армии, органов гражданской обороны и спецслужб.

«Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с греческими властями и ведущими экспертами, мы сможем предложить и совместно выработать максимально действенные и эффективные меры реагирования, которые позволят в будущем спасти сотни человеческих жизней», — добавил Вячеслав Моше Кантор.

Напомним, Центр по безопасности и противодействию кризисам ЕЕК является командой специалистов в области управления в кризисных ситуациях со штаб-квартирой в Брюсселе. Сотрудники Центра помогают странам Европы и еврейским общинам подготовиться к чрезвычайным ситуациям, используя новейшие технологии и средства.