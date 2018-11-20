Едут миллионами: В ФСБ рассказали о турпотоке в Россию из ЕС

Россию с начала 2018 года посетили более миллиона туристов из ЕС. Как пишут «Известия», по данным пограничной службы ФСБ, в пятерку стран, из которых едет больше всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Традиционно большой турпоток приходит в Россию из Финляндии. Помимо этого в списках лидеров также оказались Нидерланды, Латвия, Австрия и Польша.

Между тем, ранее стало известно, что наши соотечественники в 2017 году потратили за рубежом почти в 3,5 раза больше средств, чем приехавшие с нашу страну иностранцы. По данным международной сети FinExpertiza, 31,1 млрд долларов против 8,95 млрд. В среднем один въезд в Россию приносил стране всего 367 долларов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН не поверила в эту информацию, так как, по ее словам, в исследовании не представлен алгоритм подсчета прибыли и расходования средств.