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Эдуард Успенский так и не получил приглашение на премьеру нового мультфильма «Простоквашино»

1 Марта 2018 в 19:23
Эдуард Успенский так и не получил приглашение на премьеру нового мультфильма «Простоквашино»

Создателя популярных мультипликационных фильмов о Простоквашине Эдуарда Успенского не пригласили на пресс-показ первой серии  обновлённого мультфильма. Об этом писатель и драматург сообщил изданию «Фонтанка».

По его словам, киностудия «Союзмультфильм» и все, кто причастен к выпуску новой серии, проявили самодеятельность. Успенский уточнил, что как только новый мультфильм  будет показан в эфире российским зрителям, он подаст судебный иск за нарушение авторских прав.

Демонстрация мультика для журналистов состоится в Москве 2 марта. При этом «Фонтанка» так и не получила от «Союзмультфильма» ответ на вопрос, был ли приглашён на показ Эдуард Успенский.

 Как сообщала НСН,  пса Шарика в новой версии мультика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Фёдора - Юлия Меньшова.

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