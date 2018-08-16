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Единый оператор хранения льготных и стационарных лекарств появится в Подмосковье

16 Августа 2018 в 15:06
Единый оператор хранения льготных и стационарных лекарств появится в Подмосковье
ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев

В Подмосковье может появиться единый оператор по хранению льготных и стационарных лекарств. Проект планируется реализовать к концу осени. В задачи оператора будет входить не только хранение, но и доставка, выдача медикаментов и курирование всех государственных аптечных пунктов и аптек в больницах в регионе, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».

Предполагается, что проект позволит упростить ведение учёта, а также хранение и распределение лекарств в Подмосковье. Более того, позволит выявить фальсификат.

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