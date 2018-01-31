«Единые» билеты в Крым поступят в продажу с 31 января

Приобрести «единые» билеты в Крым на железнодорожный, морской транспорт и автобусы можно с 31 января. Перевозки по билету будут осуществлять в семь городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, сообщает КИА.



Оформить «единый» билет на поезд можно за 90 дней до отправления в железнодорожных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД».

Стоимость «единого» билета на автобус и паромную в этом году не изменится и останется на значениях 2015 года. Так, например, из Анапы в Керчь билет стоит 380 руб., а в Симферополь – 590 руб.