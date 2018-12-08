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Единую платформу цифрового строительства создадут в Минстрое

8 Декабря 2018 в 10:45
Единую платформу цифрового строительства создадут в Минстрое

Минстрой работает над созданием отраслевой цифровой платформы. Как заявил глава ведомства на Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства Forum Russia 100+ в Екатеринбурге, проект должен объединить в себе все информационные системы и процедуры в строительной отрасли.

По словам министра, цифровизация строительства предполагает автоматизацию всех стадий и процедур на всем жизненном цикле объекта.

«В этом направлении важно консолидировать работу на всех уровнях - Минстроя России, субъектов, муниципальных образований, экспертного сообщества», - подчеркнул Владимир Якушев.

Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед отраслью в связи с цифровизацией, это внедрение технологий информационного моделирования. Якушев подчеркнул, что пока этому препятствует, в том числе, отсутствие программного продукта российской разработки.

На создание единой цифровой платформы Минстрою отведено шесть лет. Глава ведомства назвал эту задачу одной из приоритетных для министерства.

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