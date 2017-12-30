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Единороссы удалили ролик с Дедом Морозом в поддержку Путина

30 Декабря 2017 в 19:03
Единороссы удалили ролик с Дедом Морозом в поддержку Путина

Размещенный партией «Единая Россия» видеоролик в поддержку Владимира Путина с участием Деда Мороза и маленькой девочкой удален с YouTube после жалобы Ксении Собчак. Об  этом сообщили журналистам в партии.

Пресс-службе ЕР отметили, что ролик был сугубо информационным и не ставил цель агитировать в поддержку Путина на выборах в 2018 году, сообщает ТАСС. В ЕР подчеркнули, что ролик не может являться агитационным еще и потому, что партия не выдвигала своего кандидата.

В ЕР добавили, что ролик является продолжением прошлогоднего видео, где девочка просит Деда Мороза помочь с реализацией приоритетных партийных проектов 2017 года.

Ранее юристы предвыборного штаба Ксении Собчак написали жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру на ролик ЕР, в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом РФ.

 

 

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