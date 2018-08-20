«Единая Россия» выступила за сохранение всех льгот в переходный период пенсионных изменений

«Единая Россия» заявила о необходимости сохранить все существующие льготы и социальные выплаты для людей 55-60 лет. На сегодняшнем заседании генсовета и совета руководителей фракций партии речь шла о том, чтобы льготы продолжали действовать для этой категории граждан на переходный период, предполагающий изменения пенсионной системы, передает ТАСС.

Речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте, льготной оплате жилищно-коммунальных услуг и лекарственных препаратов, льготах по уплате взносов на капитальный ремонт, по оплате транспортного и имущественного налогов.

Во вторник, 21 августа, в Госдуме пройдут большие общественные слушания по законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Ранее нижняя палата рассмотрела в первом чтении эту правительственную инициативу.