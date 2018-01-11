«Единая Россия» проведет предварительное голосование 3 июня

«Единая Россия» проведет Единый день предварительного голосования партии 3 июня 2018 года. Такое решение принял сегодня президиум Генерального совета партии.

«Решение о корректировке сроков предварительного голосования принято с учетом избирательной кампании президента РФ», - пояснил заместитель секретаря Генсовета Виктор Селиверстов.

Окружные счетные комиссии должны быть сформированы не позднее 13 мая.

«Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкомитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая», - уточнил Селиверстов.

На XVII Съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости совершенствовать процедуру внутрипартийного предварительного голосования, выбрав для этого максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. По его словам, поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки Партии.

В свою очередь секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что открытая модель проведения Единого дня предварительного голосования – это лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в том или ином регионе. «Кроме того, речь идет о предотвращении скандалов и закулисных игр, исключении вмешательства админресурса», - считает Турчак.