«Единая Россия» помогла со сбором подписей всем кандидатам в губернаторы Приморья

Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» оказало помощь в сборе подписей всем кандидатам в губернаторы. Как пишет РИА Новости, так, самовыдвиженец Андрей Ищенко получил подписи 58 депутатов от «Единой России».

Уточняется, что помощь в сборе подписей была оказана как самовыдвиженцам, так и кандидатам от партий. К примеру, за Павла Михальченкова «подписалось» 69 депутатов, Олег Митволь получил 103 депутатских подписи, подчёркивает Ura.ru.

Добавим, кандидаты, которые решили принять участие в выборах, должны были подать документы на регистрацию, с 11 по 18 ноября. Ранее сегодня стало известно, что врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора региона, подчёркивает RT.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.