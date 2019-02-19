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«Единая Россия» готова вдвое снизить муниципальный фильтр на выборах

19 Февраля 2019 в 19:07
«Единая Россия» готова вдвое снизить муниципальный фильтр на выборах

«Единая Россия» согласилась снизить муниципальный фильтр на выборах с 10% до 5%. Об этом объявлено по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента Российской Федерации.

Как сообщила ТАСС депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генерального совета партии Ольга Баталина, единороссы также считают возможным снизить число подписей депутатов, глав районов и городских округов до 7-и %.

В свою очередь, лидеры КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР высказались за полную отмену муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы, которые выдвинуты от думских партий. Парламентская оппозиция считает, что фильтр, в том числе, снижает конкуренцию на региональных выборах.

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