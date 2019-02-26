Единая карта петербуржца заработает в мае 2019 года

Фото: gov.spb.ru
Как пишет РИА ФАН, разработчики чуть позже пообещали добавить еще одну функцию, позволяющую пользователю узнавать о положенных ему льготах.
Также в будущем карта сможет выполнять социальную функцию — она будет содержать информацию о мерах социальной помощи и поддержки, которые положены ее владельцу.
Добавим, выдача и обслуживание карт будут бесплатными.
Комментируя выпуск Единой карты петербуржца, и.о. губернатора Александр Беглов на заседании правительства отметил, что «петербуржцы не должны бегать за своими льготами».
Напомним, в Москве универсальная электронная карта марта действует с 2011 года. Она дает право доступа к основным государственным услугам города.