Единая карта петербуржца заработает в мае 2019 года

Фото: gov.spb.ru

С мая нынешнего года в Санкт-Петербурге начнет действовать Единая карта горожанина. Она представляет из себя электронную смарт-карту с 4 приложениями: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись.

Как пишет РИА ФАН, разработчики чуть позже пообещали добавить еще одну функцию, позволяющую пользователю узнавать о положенных ему льготах.

Также в будущем карта сможет выполнять социальную функцию — она будет содержать информацию о мерах социальной помощи и поддержки, которые положены ее владельцу.

Добавим, выдача и обслуживание карт будут бесплатными.

Комментируя выпуск Единой карты петербуржца, и.о. губернатора Александр Беглов на заседании правительства отметил, что «петербуржцы не должны бегать за своими льготами».

Напомним, в Москве универсальная электронная карта марта действует с 2011 года. Она дает право доступа к основным государственным услугам города.