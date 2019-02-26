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Единая карта петербуржца заработает в мае 2019 года

26 Февраля 2019 в 17:29
Единая карта петербуржца заработает в мае 2019 года
Фото: gov.spb.ru
С мая нынешнего года в Санкт-Петербурге начнет действовать Единая карта горожанина. Она представляет из себя электронную смарт-карту с 4 приложениями: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись.

Как пишет РИА ФАН, разработчики чуть позже пообещали добавить еще одну функцию, позволяющую пользователю узнавать о положенных ему льготах.

Также в будущем карта сможет выполнять социальную функцию — она будет содержать информацию о мерах социальной помощи и поддержки, которые положены ее владельцу.

Добавим, выдача и обслуживание карт будут бесплатными.

Комментируя выпуск Единой карты петербуржца, и.о. губернатора Александр Беглов на заседании правительства отметил, что «петербуржцы не должны бегать за своими льготами».

Напомним, в Москве универсальная электронная карта марта действует с 2011 года. Она дает право доступа к основным государственным услугам города.

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