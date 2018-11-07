Эдгарда Запашного прооперируют в Германии

Знаменитому дрессировщику, директору Большого государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарду Запашному сделают операцию в Германии по поводу проблем с крестообразной связкой.

Лечить артисты будут в Германии, в клинике, которую Запашный посещает уже второй десяток лет. Операция назначена на середину января, после новогодних представлений, отмечает Телеканал «360» . Сам дрессировщик к телефону не подходит, его помощница сообщила «Национальной Службе Новостей», что Эдгард будет в Москве 8 ноября.

Ранее стало известно о нападении тигрицы на ребенка во время представления в цирке-шапито в Краснодарском районе. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто понесёт ответственность после нападения, и каким может быть наказание для виновных.