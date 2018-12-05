Эдди Мёрфи стал отцом в десятый раз

Десятый ребёнок появился на свет у известного американского комедийного актёра Эдди Мёрфи. Как стало известно, ещё одного сына 30 ноября родила его подруга - австралийская модель Пейдж Батчер. Как передает «Свободная пресса» , малышу дали имя Макс Чарльз Мерфи.

57-летний актёр признался, что сейчас проводит всё своё время с детьми. Он, в частности, нянчится со своей двухлетней дочерью Иззи Уну, которая стала первым совместным ребенком с 39-летней Пейдж Батчер. Большинство отпрысков «Полицейского из Беверли-Хиллз» уже стали взрослыми, однако он со всеми поддерживает тесные отношения.

Батчер и Мёрфи вместе уже 6 лет, однако свои отношения пока официально не оформили.