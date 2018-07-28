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Дзюба сделал Путину заманчивое предложение

28 Июля 2018 в 15:02
Дзюба сделал Путину заманчивое предложение

Нападающий сборной РФ Артем Дзюба предложил президенту страны Владимиру Путину «сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы». Футболист высказал эту инициативу на торжественном приеме в Кремле в субботу.

«Для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба, слова которого приводит Газета.ру

Футболист добавил, что очень гордится играть за свою страну.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского. Также Ордена Почета получили вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.

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