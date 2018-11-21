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Дзюба: Сборная России уступила шведам по делу

21 Ноября 2018 в 09:58
Дзюба: Сборная России уступила шведам по делу

Подопечные Станислава Черчесова по делу уступили шведам в матче Лиги наций. Игра, прошедшая накануне в Стокгольме, завершилась со счётом 0:2. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказал нападающий сборной России Артём Дзюба. Таким образом наша национальная команда не смогла выйти высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций.

Подводя итоги этого поединка, главный тренер команды Станислав Черчесов, заявил, что с самого начала игра пошла не по его плану, подчёркивает RT. А Дзюба отметил, что победа шведских футболистов в Лиге наций, в том числе, была обусловлена отсутствием нескольких ведущих игроков российской команды.

 

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