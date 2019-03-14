Дзюба не сыграет с «Вилльяреалом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», передает ТАСС.



Встреча пройдет сегодня в Испании. Начало в 23:00 по московскому времени. В домашнем матче «зенитовцы» уступили со счетом 1:3.

30-летний Артём Сергеевич Дзюба — нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.







