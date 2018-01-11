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Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

11 Января 2018 в 19:49
Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора. Как передает ТАСС, об этом сообщила глава МИД южноамериканского государства Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Она уточнила, что гражданином Эквадора Ассанж стал еще 12 декабря прошлого года.

Напомним, пять лет назад Ассанжу было предоставлено убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находится и сейчас. Как только он покинет здание дипмиссии, британская полиция должна его арестовать, чтобы доставить в Швецию, где он обвинен в изнасиловании.

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