Джордж Веа лидирует на выборах президента Либерии

51-летний экс-футболист Джордж Веа, известный по выступлениям за «Милан», «Монако» и «ПСЖ», во втором туре выборов президента Либерии набрал 61,5 процент голосов. Данные приводятся после обработки 98,1 процента бюллетеней, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший спортсмен опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Соперник Веа, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, победил лишь в двух округах. В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента.

Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть «Золотой мяч». Включён в список величайших футболистов XX века по версии «World Soccer».

После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью, и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Либерия — государство в Западной Африке. Граничит со Сьерра-Леоне на западе, Гвинеей на севере, Кот-д’Ивуаром на востоке. Столица — Монровия.

Либерия, что значит «Земля свободы», была основана как независимое государство свободнорождёнными и отпущенными на свободу американскими неграми.

Либерия — самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире.



