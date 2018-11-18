Джонни Деппа заменят женщиной

Создатель «Пиратов Карибского моря» компания Disney планирует перезапустить сагу, но уже без Джонни Деппа. В новом фильме главного героя – пирата Джека Воробья – заменят рыжеволосой пираткой Рэдд.

Образ Рэдд используется на аттракционах «Пираты Карибского моря» в Диснейленде. В числе вероятных кандидатов на главную роль – Дейзи Ридли.

Отмечается, что сценарий нового фильма еще не закончен. Над серией работают сценаристы «Дэдпула».

О том, что Джонни Дэппа не будет в новой серии «Пиратов» стало известно 27 октября. Создателей не устроил возраст актера, которому исполняется уже 55 лет. Кроме того, последние картины с его участием не оправдали ожидаемых сборов от проката, пишут «Известия».