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Джон Сноу и его одичалая жена приедут на финал ЧМ-2018

14 Июля 2018 в 12:25
Джон Сноу и его одичалая жена приедут на финал ЧМ-2018

Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра Престолов» роли Джона Сноу и одичалой девушки Иггрит, приедут на финальный матч ЧМ-2018 в Москву.

В июне актеры поженились и поездку в Россию на финал мирового первенства можно считать свадебным путешествием. Завтра на стадионе «Лужники» за звание чемпиона мира по футболу будут бороться сборные Франции и Хорватии.

Ранее Кит Харингтон объявил о завершении съемок последнего сезона «Игры Престолов». Сериал является одним из самых популярных в мире. Выход восьмого и последнего сезона запланирован на лето 2019 года. Известно, что в него вошли всего шесть серий, продолжительностью чуть больше часа каждая, пишет Газета.ру

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