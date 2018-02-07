Джим Керри получил приглашение сменить Facebook на российские соцсети

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) предложил американскому актёру Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях, сообщает «РИА Новости».

Такую идею он высказал после того, как артист заявил о бойкоте Facebook из-за незащищённости сети от «российского вмешательства», напоминает сайт «Подмосковье Сегодня».

Пранкер отметил, что в таких сетях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», актёру бояться нечего, поскольку «оттуда точно никто не вмешается в американские выборы», — цитирует Кузнецова RT.

Ранее сообщалось, что Джим Керри не только удалил аккаунт из сети, созданной Марком Цукербергом, но и призвал других пользователей бойкотировать социальную сеть.