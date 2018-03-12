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Политика

Джигурда рассказал о симпатии к Ксении Собчак

12 Марта 2018 в 15:15
Джигурда рассказал о симпатии к Ксении Собчак
Актер рассказал в пресс-центре НСН, за кого из кандидатов в президенты России отдал бы свой голос. 

Никита Джигурда, представил в пресс-центре НСН короткометражный фильм «По прозвищу “Дьявол”», действие которого происходит в преддверии президентских выборов в некоем городе. На вопрос журналистов, за кого актер намерен проголосовать на выборах президента РФ, он сообщил, что участвовать в выборах не сможет, однако, его симпатии на стороне кандидата в президенты Ксении Собчак.

«Я гражданин Украины, поэтому голосовать не смогу, но мои симпатии на стороне Собчак. Она женщина, умница, красавица, ее скелеты (в шкафу, - НСН) всем известны. Она классно играет, тонко. Я за женщин и за Ксюшу Собчак», - заявил Джигурда.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов. Президент в РФ избирается на шесть лет.

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