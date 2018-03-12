Джигурда о новой роли: Я играю русского агента 007

В пресс-центре НСН актер и шоумен Никита Джигурда представляет новый фильм режиссёра Макса Тимофеева «По прозвищу "Дьявол"», в котором он сыграл главную роль. Джигурда заявил, что его персонаж – это русский агент 007, который борется со злом.

«Эта картина в дальнейшем перерастет в полнометражный фильм. Это русский агент 007. Он о чуваке, который мочит тех, кто не хочет думать о народе», - сказал актер.

Никита Джигурда сыграл в картине «По прозвищу "Дьявол"» киллера, действие ленты происходит в преддверии президентских выборов.