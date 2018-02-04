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«Джебхат ан-Нусра» призналась в уничтожении российского Су-25 в Сирии

4 Февраля 2018 в 10:21
«Джебхат ан-Нусра» призналась в уничтожении российского Су-25 в Сирии
РИА Новости/© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Террористическая группировка «Хайат тахрир аш-Шам», ранее известная под названием «Дежбхат ан-Нусра» и запрещенная в России, взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии Су-25 ВКС РФ. Пока эти данные Минобороны не подтвердило.

В субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 («Грач»). Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. В Минобороны заявили, что самолет был сбит из ПЗРК.

Тем же вечером по району, где был сбит Су-25, ВКС РФ нанесли грапповой авиаудар высокоточным оружием. По информации российского военного ведомства, уничтожены больше 30 боевиков.


Первый запмред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН не исключил, что атака на российский штурмовик была подготовлена и проведена при поддержке западных спецслужб.

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