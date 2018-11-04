Джазмен Роман Гринев погиб в Москве

Джазовый бас-гитарист Роман Гринев разбился, выпав из окна московской квартиры. Об этом сообщали журналистам его коллега, пианистка Наталья Скворцова.

«Мне сообщили родные Романа об этой трагедии. Он погиб, выпав из окна квартиры в Москве», - сказала Скворцова, слова которой приводит ТАСС.

Информацию о гибели музыканта подтверждают на странице его сообщества «ВКонтакте». По некоторой информации, Гринев выпал с окна 17 этажа. Подписчики теряются в догадках, что могло стать причиной, но не верят, что это был суицид.

Роман Гринев был сооснователем группы FusionPort, которая выступала на таких фестивалях, как «Усадьба Jazz», «Пустые холмы».