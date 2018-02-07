Джабаров о «кремлевском списке»: Гора родила мышь

России необходимо проявлять выдержку и спокойствие после публикации в США "кремлёвского доклада". Об этом заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что ничего страшного не произошло.

«Гора родила мышь. США специально нагнетают ситуацию после того как Конгресс отстранил президент Дональда Трампа от принятия решений по вопросам санкций. Россию изобразили агрессором. Зачем-то составили список элиты, «взяли на прицел». Дескать, если будут плохо вести, попадете под санкции. В США должны понять: у них не получится вбить клин между президентом России и элитой. Никто назад не попятится», - отметил Джабаров.

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Всего в списке - 210 человек. Минфин США также направил конгрессу засекреченную версию «кремлевского списка». Белый дом намерен использовать этот доклад для того, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении России.