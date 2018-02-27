Двух российских лыжниц сразу после Олимпиады позвали замуж

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Российские олимпийцы накануне поздно вечером прилетели из южнокорейского Пхенчхана. И сразу две лыжницы, которые стали призерами в эстафете Анастасия Седова и Анна Нечаевская прямо в московском аэропорту получили предложение выйти замуж от своих женихов. Обе девушки ответили согласием. Но признались, что «коленки трясутся», отмечает Газета.ру.

Напомним, наши спортсмены завоевали 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых). В Южной Корее они выступали в статусе Олимпийских атлетов из России.