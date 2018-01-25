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Дворкович рассказал, как американцы прячутся от делегации РФ на форуме в Давосе

25 Января 2018 в 10:51
Дворкович рассказал, как американцы прячутся от делегации РФ на форуме в Давосе

Представители США пытаются избежать встреч с российской делегацией на экономическом форуме в Давосе. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович во время сессии.

«Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос. Мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше вместо того, чтобы обсуждать санкции», - рассказал Дворкович.

Как утверждает российский вице-премьер, это связано с нежеланием вести диалог.

«Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», - цитирует слова Дворковича RT.

Напомним, экономический форум в Давосе стартовал 23 января и продлится до 26 января. Стоит отметить, что Дворкович является главой российской делегации, сообщает Ura.ru.

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