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Дворкович назвал причину роста цен на бензин

31 Июля 2018 в 10:40
Дворкович назвал причину роста цен на бензин

Резкий рост цен на бензин в России объяснил «пересменкой в правительстве» бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает РБК.

По его словам, ситуацией воспользовались нефтяники и подняли тарифы как раз в период кадровых перестановок в кабинете министров. Он подчеркнул, что его версия произошедшего не обвинение, а объективный фактор.

Сгладить динамику цен, по его мнению, можно было при помощи чёткого управления во время смены правительства. Также он отметил, что конфликт интересов на топливном рынке нуждается в ежемесячной работе и балансировке интересов, отмечает Ura.ru.

Напомним, цены на бензин взлетели в апреле-мае 2018 года. Общий рост цен с начала года и по май составил 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.

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