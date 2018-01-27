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Дворкович назвал американские санкции бессмысленными и необоснованными

27 Января 2018 в 14:23
Дворкович назвал американские санкции бессмысленными и необоснованными

Санкции, вводимые Америкой против России, ничем не обоснованы и наносят вред всем в мире. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Давосе.

По словам политика, нынешние и предыдущие санкции «бессмысленные» и никогда не приводили ни к какому результату «ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире».

«Поэтому просто будем продолжать работать и достигать лучших результатов», - заявил Дворкович, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В «черном списке» оказалась 21 фамилия. Это граждане Украины и России. Также под санкции попали 9 компаний.

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