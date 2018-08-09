Двое заключенных найдены мертвыми в забайкальской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверку в связи со смертью двух заключенных, отбывавших наказание в исправительной колонии №5 Забайкальского края, где по данным журналистов, издевались над осуждёнными, передаёт «Интерфакс».

Двое заключенных были найдены мёртвыми во вторник, 7 августа, на рабочих местах производственной зоны, сообщили в региональном управлении ФСИН. Признаков насильственной смерти на телах не найдено.

Не исключено, что оба погибших сами свели счёт с жизнью. Об этом сообщила адвокат Алана Семигузова со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». Причём, по данным юриста, заключенные совершили самоубийство по отдельности, в разных помещениях.

Ранее поступила информация о том, что следователи инициировали проверку в связи с сообщениями в СМИ об избиении осужденных сотрудниками забайкальской колонии №5.