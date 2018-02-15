Двое украинских морпехов задержаны из-за убийства сослуживцев

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту расстрела четырёх военнослужащих отдельной бригады морской пехоты сослуживцами. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры Украины.

Тела убитых военных были найдены в доме, где они временно проживали в Донбассе. Подозреваемых в убийстве задержали. Они уже дали признательные показания. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает RT.

Напомним, 5 февраля стало известно об аресте гражданина Азербайджана в Киеве, которого подозревают в убийстве военнослужащего.