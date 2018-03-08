Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Двое участников операции в Донбассе вернули награды Порошенко

8 Марта 2018 в 22:23
Двое участников операции в Донбассе вернули награды Порошенко

Двое военнослужащих, принимавших участие в силовой операции в Донбассе, вернули награды президенту Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел в Виннице после третьей попытки отрыть внеочередную сессию областного совета.

В группе «Движения «Освобождение» Винница» в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором один из военных подошел к микрофону и заявил, что после «избиения побратимов» возле Верховной рады не хочет иметь награду от Порошенко. После этого второй военнослужащий также оставил медаль, попросив ее передать Порошенко.

В начале марта полиция разогнала палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у стен Верховной рады.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.