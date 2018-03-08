Двое участников операции в Донбассе вернули награды Порошенко

Двое военнослужащих, принимавших участие в силовой операции в Донбассе, вернули награды президенту Украины Петру Порошенко.



Инцидент произошел в Виннице после третьей попытки отрыть внеочередную сессию областного совета.

В группе «Движения «Освобождение» Винница» в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором один из военных подошел к микрофону и заявил, что после «избиения побратимов» возле Верховной рады не хочет иметь награду от Порошенко. После этого второй военнослужащий также оставил медаль, попросив ее передать Порошенко.

В начале марта полиция разогнала палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у стен Верховной рады.