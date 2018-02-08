Двое сознались в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 13 мая арест двух выходцев из Армении Сеника Нарояна и Рамзика Акобяна, обвиняемых в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

93-летняя Нина Мацина, которая работала в отделе нотных фондов библиотеки театра еще со времен блокады, была убита в ноябре 2017 года.

По версии следствия, преступление было организовано Галиной Гусейновой, которая являлась сиделкой погибшей.

20 ноября Гусейнова открыла дверь в квартиру Мациной одному из злоумышленников, который задушил блокадницу. Затем злоумышленники похитили банковскую карточку погибшей, а также старинную фотографию Федора Шаляпина с автографом. Однако деньги с карты они снять не смогли, поскольку не знали пин-код, передает «Росбалт».