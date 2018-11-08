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Двое пьяных мужчин украли в Керчи телевизор

8 Ноября 2018 в 22:35
Двое пьяных мужчин украли в Керчи телевизор

Сотрудниками уголовного розыска в Крыму были установлены подозреваемые в краже телевизора.

45-летний житель посёлка Черноморский пришёл в гости к своему бывшему коллеге по работе — 31-летнему жителю Омской области. Распивая спиртные напитки и обсуждая планы на будущее проживание в Керчи, мужчины решили любым способом раздобыть деньги. Выход был найден в краже телевизора из съемной квартиры.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении граждан возбуждено уголовное дело, сообщает «Крымское информационное агентство».

Ранее НСН сообщала, погрануправление ФСБ России по Республике Крым задержали жителя Украины, который пешком пытался нелегально перейти границу с Россией. Выяснилось, что документов у мужчины не было, но были личные вещи, предметы личной гигиены, а сам он был пьян.

Полиция устанавливает личность гражданина, проясняются все обстоятельства произошедшего.

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