Двое пострадавших в ЧП с плавдоком в Мурманске сейчас в реанимации

В результате происшествия на 82-м судоремонтном заводе под Мурманском пострадало четыре человека. Сообщается, что двое уже отпущены из больницы. Еще двое находят в тяжелом состоянии в реанимации.
Напомним, ЧП произошло во время проведения плановых ремонтных работ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате происшествия произошло затопление плавучего дока ПД-50. Сам крейсер не пострадал и сейчас находится в штатном месте стоянки на 35-м судоремонтном заводе.
Отметим, что причиной инцидента стал перебой в подаче электроэнергии, в результате чего отключились насосы, и цистерны заполнились водой.Ранее, стало известно о падении вертолёта Sikorsky MH-60 Seahawk на палубу авианосца «Рональд Рейган», находившегося в тот момент в Филиппинском море. Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН рассказал, что падение вертолёта не нанесёт урон авианосцу.