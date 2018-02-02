Двое боевиков осуждены спустя 18 лет после нападения на псковскую роту в Чечне

В Федеральной службе безопасности сообщили, что двое участников нападения на роту псковских десантников в Чечне - Фаизибек Амангазиев и Арслан Валиев - спустя 18 лет были опознаны их соучастниками.

Опознание проводилось по фотографиям и видеосъёмкам. На основании представленных материалов ГСУ СК России по Северному Кавказу возбудило уголовное дело, сообщает RT. Валиев приговорен к 15,5 года колонии строгого режима, Амангазиев - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима

В феврале 2000 года в окрестностях селения Улус-Керт Шатойского района Чечни более двух тысяч боевиков банды Хаттаба и Басаева, прорвавшихся из окружения под Шатоем, совершили вооруженное нападение на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, сообщает ТАСС.

Бой десантников с группировкой Басаева в районе села Улус-Керт длился 16 часов. Боевики напали с трех сторон, стреляли с подготовленных позиций и в десятки раз превосходили обороняющихся числом, сообщает Ura.ru. Погибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров.