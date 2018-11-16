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Движение транспорта ограничили на трассах Ростовской области

16 Ноября 2018 в 21:29
Движение транспорта ограничили на трассах Ростовской области

Ограничение движения пассажирского транспорта в настоящее время действует на восьми трассах Ростовской области из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

13 ноября на субъект обрушился сильный снегопад. После этого ряд дорог был закрыт для общественного транспорта. Управление ГИБДД региона призывало автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, передает «Интерфакс».

Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.

Ранее НСН сообщала, что около 500 ДТП произошло в Киеве из-за сильного снегопада. В результате аварий есть пострадавшие. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

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