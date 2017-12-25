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Движение семи электричек задерживается на Рижском направлении

25 Декабря 2017 в 22:14
Движение семи электричек задерживается на Рижском направлении

Движение семи пригородных электропоездов - Львовская-Новоиерусалимская, Румянцево-Москва, Львовская-Нахабино, Щербинка-Нахабино, Серпухов-Царицыно, Чехов-Царицыно, Дедовск-Чехов - задерживается на Рижском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

Дальнейшая информация уточняется, сообщает Агентство «Москва».

Рижское направление Московской железной дороги — железнодорожные линии на запад от Москвы. Главный ход начинается на Рижском вокзале Москвы и пролегает через города Красногорск, Дедовск, Истра и Волоколамск до станции Шаховская. Длина главного хода 155 километров. Западнее станции Шаховская проходит граница между Московской и Октябрьской железными дорогами. Историческое название — Московско-Виндавская железная дорога.

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