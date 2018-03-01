Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Движение «Сапсанов» по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород возобновлено

1 Марта 2018 в 21:27
Движение «Сапсанов» по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород возобновлено

В столицу прибыл скоростной поезд «Сапсан», следующий по возобновленному маршруту Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород, сообщило Агентство «Москва».

Скоростной поезд «Сапсан» будет ходить между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом ежедневно, время в пути составит приблизительно 8 часов.

Состав «Сапсана», курсирующего между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом рассчитан на 532 пассажира.

Поезд остановится на станциях Чудово, Окуловка, Тверь, Москва и Владимир. Остановка в Москве продлится 14 минут.

Первый рейс по маршруту Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург состоялся 30 июля 2010 г., в конце октября 2015 г. линию закрыли.

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens, приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских скоростных железных дорогах. Брендовое название получили в честь сокола-сапсана (Falco peregrinus). Электропоезда серии ЭВС1 — постоянного тока, ЭВС2 — двойного питания. Разработаны компанией Siemens специально для России.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.