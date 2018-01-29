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Движение поездов восстановлено на ярославском направлении

29 Января 2018 в 22:57
Движение поездов восстановлено на ярославском направлении

Движение поездов восстановлено на участке Болшево-Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги после сбоя, связанного с неисправностью электрички Фрязино-Москва, сообщает пресс-служба МЖД.

В 10 часов вечера по московскому времени маневровый локомотив отбуксировал пригородный поезд №7303. Движение электропоездов на участке Болшево-Фрязино возобновлено. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание электричек и ввести их в график.

В пресс-службе отметили, что для скорейшей стабилизации движения на этом участке будут внесены корректировки в расписание. Пригородные поезда, курсирующие между Москвой и городами на линии до Александрова, выполняют рейсы по расписанию, сообщает Агентство «Москва».

Фрязино-Пассажирская — конечный остановочный пункт / пассажирская платформа тупиковой линии Болшево — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Расположена в городе Фрязино Московской области, в границах станции Фрязино.

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