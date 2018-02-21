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Движение поездов на МЦК остановлено по техническим причинам

21 Февраля 2018 в 20:22
Движение поездов на МЦК остановлено по техническим причинам

Движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце остановлено с 19:30 по техническим причинам, сообщает пресс-служба магистрали в Telegram.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время железнодорожники принимают максимум усилий для скорейшего возобновления движения по первому пути, передает Агентство «Москва».

Московское центральное кольцо (МЦК) — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве, частично интегрированная с метрополитеном по системе оплаты проезда и пересадкам. Представляет собой городской электропоезд, курсирующий по основному ходу Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

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