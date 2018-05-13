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Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыли в Керчи

13 Мая 2018 в 18:43
Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыли в Керчи

В Керчи в воскресенье вечером состоялось открытие путепровода, на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по дорожному хозяйству, новая дорога разгрузит сообщение между двумя микрорайонами города.

«Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, в нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно», - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что для пешеходов на путепроводе предусмотрен тротуар, ширина которого составляет 2,25 метра. Также на объекте установлено перильное и барьерное ограждение, четы пункта для остановки общественного транспорта, на съездах с путепровода установлены светофоры.

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