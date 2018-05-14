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Движение по Крымскому мосту запустят 16 мая

14 Мая 2018 в 15:29
Движение по Крымскому мосту запустят 16 мая

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет запущено 16 мая, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива. Движение откроется в среду в 05:30 по московскому времени. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч, останавливаться автомобилистам на мосту будет запрещено.

Накануне запуска движения, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста на торжественной церемонии откроют строители. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин прибудет на открытие моста через Керченские пролив, однако, не называл точную дату события.    

 


 

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