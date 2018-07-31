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Движение на Ярославском шоссе после аварии с мостом восстановлено

31 Июля 2018 в 14:20
Движение на Ярославском шоссе после аварии с мостом восстановлено

Движение после обрушения надземного перехода на Ярославском шоссе восстановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что проезд по трассе открыт в обоих направлениях. Для ликвидации последствий обвала было задействовано 19 единиц техники и 50 специалистов.

Обрушение перехода произошло по вине самосвала, напоминает Ura.ru. Грузовик не рассчитал своих габаритов и въехал в одну из опор пешеходного моста. Власти Московской области заявляют о самопроизвольном подъёме кузова у самосвала, из-за которого и произошёл инцидент.

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