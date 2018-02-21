Движение на участке трассы М7 в Балашихе перекроют в ночное время с 22 февраля по 7 марта

Движение транспорта на участке с 18 по 23 км трассы М7 «Волга» будет перекрыто в ночное время в период с 22 февраля по 7 марта 2018 г., сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

В пресс-службе уточнили, что в связи с установкой рамных конструкций на участке автомагистрали в черте Балашихи движение транспорта будет перекрываться в ночное время на 10 минут. Данные конструкции необходимы для размещения дорожных знаков.

Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (с подъездами к Владимиру, Иванову, Чебоксарам, Ижевску, Перми). Часть европейского маршрута E22, часть трассы от Елабуги до Уфы относится к европейскому маршруту E017. Несмотря на то, что трассы «Иртыш», «Сибирь», «Байкал» и «Амур» формально являются продолжением трассы М5, основной автодорогой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, является именно М7 из-за кратчайшего расстояния между Москвой и восточными регионами.