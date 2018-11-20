Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановлено

20 Ноября 2018 в 23:12
Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановлено

Движение в московском метрополитене осуществляется в штатном режиме после увеличения интервалов движения поездов на Кольцевой линии, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Движение по всем линиям Московского метро осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что на кольцевой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда, направлявшиеся от метростанции «Белорусская» в сторону «Новослободской», стояли на станциях по 5-7 минут. Машинисты по громкой связи объявляли, что поезда по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.