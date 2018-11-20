Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановлено

Движение в московском метрополитене осуществляется в штатном режиме после увеличения интервалов движения поездов на Кольцевой линии, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Движение по всем линиям Московского метро осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что на кольцевой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда, направлявшиеся от метростанции «Белорусская» в сторону «Новослободской», стояли на станциях по 5-7 минут. Машинисты по громкой связи объявляли, что поезда по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.